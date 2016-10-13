金属期市：伦铜下跌，因中国9月贸易数据疲弱显示进出口双降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
Chris Wu指出，中国楼市复苏协助推动铜需求，但影响力可能即将消退。
“房地产市场的滞后影响目前仍协助支撑一些终端领域(需求)，像是电线、电缆及白色家电，但我们担心因为政策严格控制，这波热潮已接近尾声，”她称。
0710GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.8%，至每吨4,776美元，上日收盘持平。铜价正跌离9月底在4,889美元上方触及的两个月高位。
上海期货交易所期铜 下跌0.8%，至每吨37,630元人民币。
中国9月铜进口量降至34万吨，低于8月的35万吨。铜精矿进口下跌4.1%，至139万吨，但同比仍大增31.9%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。