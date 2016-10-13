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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 15:35 BJT

金属期市：伦铜下跌，因中国9月贸易数据疲弱显示进出口双降

Chris Wu指出，中国楼市复苏协助推动铜需求，但影响力可能即将消退。

“房地产市场的滞后影响目前仍协助支撑一些终端领域(需求)，像是电线、电缆及白色家电，但我们担心因为政策严格控制，这波热潮已接近尾声，”她称。

0710GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.8%，至每吨4,776美元，上日收盘持平。铜价正跌离9月底在4,889美元上方触及的两个月高位。

上海期货交易所期铜 下跌0.8%，至每吨37,630元人民币。

中国9月铜进口量降至34万吨，低于8月的35万吨。铜精矿进口下跌4.1%，至139万吨，但同比仍大增31.9%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/刘秀红)

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