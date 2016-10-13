《中国企业债发行日程表》--10月13日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *鄂尔多斯市国有 15 15 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/27 国信证券 资产投资控股集团 (第5及10年末年投资人选择权) ========================================================================================= *铁路总公司 150 10 10/14招标 2.53%-3.53% AAA 10/17 摩根士丹利华鑫证券 50 20 2.83%-3.83% 国泰君安证券/申万宏源证券等 (铁路建设基金提供担保) ========================================================================================= *浙江玉环 5.7 7 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/26 财通证券 城市建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 陕西高速公路 10 可续期 10/12簿记建档 *4.18% AA+ 10/13-10/14 华福证券 建设集团 (每五年重定价，每五年末主体评级AA或以上发行人有续期选择权) ========================================================================================= 成都锦都工业 10 7 10/12簿记建档 *3.65% AA 10/13-10/14 东方花旗证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州凯里城镇 11 7 10/12簿记建档 *4.20% AA 10/13-10/17 国海证券 建设投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 杭州运河综合 10 7 10/14簿记建档 *上限4.90% AA 10/17-10/18 平安证券 保护开发建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 蕲春县国建投资 8.7 7 10/17簿记建档 -- AA- 10/18-10/20 银河证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= 乐平国有资产 18 7 10/19簿记建档 -- AA 10/20 民生证券 经营管理 (第3-7年末偿还20%本金) 华融证券 (重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同提供担保) ========================================================================================= 国家电网 50 3 10/19簿记建档 -- AAA 10/20-10/21 中信证券 50 5 (绿色债券) 英大证券/招商证券等 ========================================================================================= 孝昌县顺和 8 7 10/14簿记建档 *上限5.20% AA- 10/17-10/21 长江证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 彭州工业 10 7 10/19簿记建档 上限5% AA 10/20-10/24 天风证券 投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 南宁新技术产业 5 7 10/19簿记建档 -- AA 10/20-10/24 国海证券 建设开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 常州新港 10 7 10/19簿记建档 -- AA 10/20-10/24 中泰证券 经济发展公司双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提供担保) ========================================================================================= 大洼县临港 14.7 8 10/18簿记建档 -- AA 10/19-10/24 华林证券 生态新城投资建设发展养老产业专项债 (第3-8年末分别偿还10%-20%比例本金) 长城证券 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 建湖县城市 10 5 10/12簿记建档 *3.28% AAA 10/13-10/18 申万宏源证券 建设投资公司项目收益债 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *邹城城市资产 4.8 4 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/25 银河证券 经营公司小微企业增信集合债 (附第3年末投资者选择权) ========================================================================================= 益阳市县域创新 12 7 10/12簿记建档 *4.95% AA 10/13-10/17 兴业证券 创业基地集合债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/益阳城建投资开发公司担保/发行人土地使用权等担保) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次