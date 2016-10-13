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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 15:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌，受油价和上海期胶走软拖累

油价周四下跌，此前石油输出国组织(OPEC)称其石油产量上升到至少八年来最高水准，且有报告称美国原油库存增加。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌125元人民币，收于每吨14,025元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤147.80美分，下跌0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉)

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