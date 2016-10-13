表格：外资在韩国股市买超1,923亿韩元，结束此前连续三日卖超

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月13日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0726GMT，外资 在韩国股市买超1,923亿韩元，结束此前连续三日卖超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 10月13日 192.3 -570.1 375.5 ^10月12日 -552.4 624.3 -69.8 10月11日 -335.9 481.8 -154.2 10月10日 -39.3 323.5 -304.0 10月7日 37.3 -236.9 196.4 10月6日 91.6 -147.3 47.5 10月5日 -2.2 -110.2 99.2 10月4日 181.4 -90.1 -89.4 9月30日 -157.9 -238.9 377.9 9月29日 183.2 25.2 -213.3 9月28日 -114.6 40.4 86.4 9月27日 25.5 254.7 -264.6 9月26日 -15.2 -118.9 -2.9 9月23日 -42.5 194.4 -291.2 9月22日 128.3 -138.8 -132.0 ---------------------------------------------------- 本月以来 -427.2 275.1 101.3 ---------------------------------------------------- 今年以来 9,753.4 -7,575.1 -5,190.8 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。