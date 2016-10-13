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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 15:44 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,923亿韩元，结束此前连续三日卖超

路透首尔10月13日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0726GMT，外资
在韩国股市买超1,923亿韩元，结束此前连续三日卖超。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     10月13日      192.3         -570.1          375.5
    ^10月12日     -552.4          624.3          -69.8
     10月11日     -335.9          481.8         -154.2
     10月10日      -39.3          323.5         -304.0
     10月7日        37.3         -236.9          196.4
     10月6日        91.6         -147.3           47.5
     10月5日        -2.2         -110.2           99.2
     10月4日       181.4          -90.1          -89.4
     9月30日      -157.9         -238.9          377.9
     9月29日       183.2           25.2         -213.3
     9月28日      -114.6           40.4           86.4
     9月27日        25.5          254.7         -264.6
     9月26日       -15.2         -118.9           -2.9
     9月23日       -42.5          194.4         -291.2
     9月22日       128.3         -138.8         -132.0    
    ----------------------------------------------------
    本月以来      -427.2          275.1          101.3
    ----------------------------------------------------
    今年以来     9,753.4       -7,575.1       -5,190.8
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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