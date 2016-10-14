版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 08:12 BJT

《中国重要政经日程》--10月14日-11月23日

=============================近期重要政经日程==========================

10月15日（周六）

--2016年中国新金融高峰论坛在北京举行。

10月18日（周二）

--应中国国家主席习近平邀请，菲律宾共和国总统罗德里戈·杜特尔特对中国进行国事访问，至21日。

10月19日（周三）

--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。

10月24日（周一）

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

10月27日（周四）

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

11月2日（周三）

--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。

11月10日（周四）

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

11月16日（周三）

--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李子木；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐