《中国重要政经日程》--10月14日-11月23日

--2016年中国新金融高峰论坛在北京举行。

--应中国国家主席习近平邀请，菲律宾共和国总统罗德里戈·杜特尔特对中国进行国事访问，至21日。

--平安银行在北京举办PPP与交通基础设施投融资高端对话。

--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。