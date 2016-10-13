欧元债市：德国公债收益率脱离一个月高点，因央行暗示缓解市场担忧

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录显示，该央行可能将逐步升息，另一项路透报导显示，日本央行下月可能将下调通胀预估。
数据显示，中国经济进一步放缓，凸显投资者需要央行不要收紧政策。
德国10年期公债收益率 跌3个基点至0.03%，从周三触及的一个月高位拉回。
欧元区多数其他公债收益率当日跌3-4个基点不等。
公债出售方面，爱尔兰将出售10亿欧元10年期公债，意大利将出售最多85亿欧元三种期限债券。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/于春红; 审校 艾茂林/刘秀红)
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