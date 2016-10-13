欧元债市：德国公债收益率脱离一个月高点，因央行暗示缓解市场担忧

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录显示，该央行可能将逐步升息，另一项路透报导显示，日本央行下月可能将下调通胀预估。

德国10年期公债收益率 跌3个基点至0.03%，从周三触及的一个月高位拉回。