台湾汇市：台币兑美元爆量收贬逾1角创逾一个半月低位，因外资汇出积极

* 台币爆量贬逾1角，创逾一个半月低位 * 外资汇出但出口商抛汇 * 明日台币主要区间暂看在31.720-31.820 路透台北10月13日 - 台币兑美元 周四爆量收贬逾1角。交易员表示，因亚币全 数走弱，以及外资买美元动作积极，在台股卖超力道加大所致。 今日台币兑美元收31.760，前低为8月29日的31.801。汇银人士说，外资买汇相当明显 ，大型的外资保管行都站在买汇的行列。午后出口商一度在31.780附近抛汇颇多，令台币缩 减贬势至31.740左右，但尾盘仍不敌外资的汇出。 〞都是外商在买(美元)，欧系、法系、美系大家小家都在买，〞一位小型商银交易员说 。 交易员表示，今日韩元、坡元、泰铢，日圆及人民币等亚币都走贬，国际美元的强势可 能还是会持续一段时间。这主要还是美国年底升息在即拉抬美元行情所致。 路透调查显示，过去两周市场对多数新兴亚币的看法转空，因投资者愈发相信，美国有 可能会在12月升息。 〞其他央行也不宽松了。〞一位大商银交易员表示。 他们认为，前波台币的低位约在31.800附近，经过多次测试并未贬破至32，可见这里出 口商卖压颇大，除非有特殊事件否则台币也不致走贬得太快。 台湾股市周四收盘小跌。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超65.65 亿台币，中止此前连两个交易日买超共计38.57亿台币。 韩元兑美元 收盘报1,135.9，上日收在1,123.6；台股加权指数 则跌0 .36%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.788/31.848，上日 收在31.635。 交易员预期，明日台币交易区间暂看31.720-31.820。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.760 31.629 31.630-31.783 31.650 10.30 8.63 司 元太外汇经纪公 31.758 31.628 31.635-31.779 31.650 5.56 4.15 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.025/0.045 0.010/0.030 美元/台币六个月期 -0.135/-0.095 -0.180/-0.140 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)