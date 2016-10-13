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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 16:56 BJT

台湾汇市：台币兑美元爆量收贬逾1角创逾一个半月低位，因外资汇出积极

* 台币爆量贬逾1角，创逾一个半月低位
    * 外资汇出但出口商抛汇
    * 明日台币主要区间暂看在31.720-31.820

    路透台北10月13日 - 台币兑美元 周四爆量收贬逾1角。交易员表示，因亚币全
数走弱，以及外资买美元动作积极，在台股卖超力道加大所致。
        
    今日台币兑美元收31.760，前低为8月29日的31.801。汇银人士说，外资买汇相当明显
，大型的外资保管行都站在买汇的行列。午后出口商一度在31.780附近抛汇颇多，令台币缩
减贬势至31.740左右，但尾盘仍不敌外资的汇出。
    
    〞都是外商在买(美元)，欧系、法系、美系大家小家都在买，〞一位小型商银交易员说
。
    
    交易员表示，今日韩元、坡元、泰铢，日圆及人民币等亚币都走贬，国际美元的强势可
能还是会持续一段时间。这主要还是美国年底升息在即拉抬美元行情所致。 
    
    路透调查显示，过去两周市场对多数新兴亚币的看法转空，因投资者愈发相信，美国有
可能会在12月升息。 
    
    〞其他央行也不宽松了。〞一位大商银交易员表示。
    
    他们认为，前波台币的低位约在31.800附近，经过多次测试并未贬破至32，可见这里出
口商卖压颇大，除非有特殊事件否则台币也不致走贬得太快。
            
    台湾股市周四收盘小跌。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转为卖超65.65
亿台币，中止此前连两个交易日买超共计38.57亿台币。     
    
    韩元兑美元 收盘报1,135.9，上日收在1,123.6；台股加权指数 则跌0
.36%。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.788/31.848，上日
收在31.635。 
    交易员预期，明日台币交易区间暂看31.720-31.820。
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                       报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公      31.760    31.629  31.630-31.783    31.650    10.30    8.63
 司                                                                      
 元太外汇经纪公      31.758    31.628  31.635-31.779    31.650     5.56    4.15
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.025/0.045                0.010/0.030
 美元/台币六个月期        -0.135/-0.095              -0.180/-0.140
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　       

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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