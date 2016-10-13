全球金市：金价上涨，受美元疲弱及股市大跌提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
Gan补充道，全球经济面临的各种阻力可能提振对黄金的避险需求，到年底前金价可能触及每盎司1,300美元。
美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。
“黄金一直承压，但我们认为FOMC会议记录不会明显增加市场的下行压力，”汇丰控股分析师James Steel在报告中称。
0742GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,257.95美元；美国期金 升0.5%至1,259.80美元。
“亚洲很很多实货买盘，主要来自中国，还有的来自黄金ETF，”一中资银行的贵金属交易员说。
现货钯金 跌1.5%至639.60美元，盘中稍早触及7月18日以来最低位636.72美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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(编译 李春喜/艾茂林; 审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。