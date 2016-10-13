版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 16:28 BJT

全球金市：金价上涨，受美元疲弱及股市大跌提振

Gan补充道，全球经济面临的各种阻力可能提振对黄金的避险需求，到年底前金价可能触及每盎司1,300美元。

美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

“黄金一直承压，但我们认为FOMC会议记录不会明显增加市场的下行压力，”汇丰控股分析师James Steel在报告中称。

0742GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,257.95美元；美国期金 升0.5%至1,259.80美元。

“亚洲很很多实货买盘，主要来自中国，还有的来自黄金ETF，”一中资银行的贵金属交易员说。

现货钯金 跌1.5%至639.60美元，盘中稍早触及7月18日以来最低位636.72美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 李春喜/艾茂林; 审校 蔡美珍/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐