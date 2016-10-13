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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 16:37 BJT

《全球汇市》中国贸易数据下滑妨碍美元涨势，人民币再创六年新低

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0989  1.1006  -0.15  +1.19  1.0860
    美元/日圆            103.88  104.18  -0.29 -13.65  120.30
    欧元/日圆         114.17  114.65  -0.42 -12.49  130.47
    美元/瑞郎            0.9897  0.9905  -0.08  -1.21  1.0018
    英镑/美元            1.2160  1.2206  -0.38 -17.49  1.4738
    美元/加元            1.3293  1.3274  +0.14  -3.95  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7378  6.7246  +0.20  +2.59  6.5680
    澳元/美元            0.7514  0.7560  -0.61  +3.29  0.7275
    新西兰元/美元        0.7036  0.7060  -0.34  +3.09  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0875  1.0902  -0.25  -0.10  1.0886
    欧元/英镑         0.9034  0.9016  +0.20 +22.63  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7329  9.7384  -0.06  +6.13  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2474  8.2046  +0.52  -6.70  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 张明钧/高琦/王丽鑫/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林/李春喜/汪红英)

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