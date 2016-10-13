《全球汇市》中国贸易数据下滑妨碍美元涨势，人民币再创六年新低

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0989 1.1006 -0.15 +1.19 1.0860 美元/日圆 103.88 104.18 -0.29 -13.65 120.30 欧元/日圆 114.17 114.65 -0.42 -12.49 130.47 美元/瑞郎 0.9897 0.9905 -0.08 -1.21 1.0018 英镑/美元 1.2160 1.2206 -0.38 -17.49 1.4738 美元/加元 1.3293 1.3274 +0.14 -3.95 1.3839 美元/离岸人民币 6.7378 6.7246 +0.20 +2.59 6.5680 澳元/美元 0.7514 0.7560 -0.61 +3.29 0.7275 新西兰元/美元 0.7036 0.7060 -0.34 +3.09 0.6825 欧元/瑞郎 1.0875 1.0902 -0.25 -0.10 1.0886 欧元/英镑 0.9034 0.9016 +0.20 +22.63 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7329 9.7384 -0.06 +6.13 9.1705 美元/挪威克朗 8.2474 8.2046 +0.52 -6.70 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/高琦/王丽鑫/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林/李春喜/汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。