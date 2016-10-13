版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 17:03 BJT

全球商品：马来西亚和印尼2017年棕榈油产量将创纪录新高--知名分析师

路透吉隆坡10月13日 - 据业内知名分析师Dorab Mistry周四称，随着棕榈树从厄尔尼诺(圣婴)现象的影响中恢复过来，全球两大棕榈油生产国--印尼和马来西亚明年的棕榈油产量将会上升，并有望超过2015年创下的纪录水准。

他还说，棕榈油产量的复苏可能导致截至2017年9月30日的作物年“大规模库存重建”。

Mistry仍然预计，2016/17作物年和2017日历年全球棕榈油产量将增加近650万吨。

但他调整了毛棕榈油价格目标，称由于生产恢复且库存增加，到12月底(而不是之前预计的11月)，毛棕榈油价位将跌至每吨2,200马币。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐