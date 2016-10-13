全球商品：马来西亚和印尼2017年棕榈油产量将创纪录新高--知名分析师

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡10月13日 - 据业内知名分析师Dorab Mistry周四称，随着棕榈树从厄尔尼诺(圣婴)现象的影响中恢复过来，全球两大棕榈油生产国--印尼和马来西亚明年的棕榈油产量将会上升，并有望超过2015年创下的纪录水准。
他还说，棕榈油产量的复苏可能导致截至2017年9月30日的作物年“大规模库存重建”。
Mistry仍然预计，2016/17作物年和2017日历年全球棕榈油产量将增加近650万吨。
但他调整了毛棕榈油价格目标，称由于生产恢复且库存增加，到12月底(而不是之前预计的11月)，毛棕榈油价位将跌至每吨2,200马币。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。