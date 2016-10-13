更新版 1-中国金融：互联网金融专项整治方案落地，P2P网贷、第三方支付等是重点

* 中国对互联网金融实施专项整治

* 重点整治P2P网贷、股权众筹、第三方支付

* P2P网络借贷平台，不得设立资金池

* 建立互联网集中登记制度，建立完善监管长效机制 (新增更多内容)

路透北京10月13日 - 中国国务院决定对互联网金融进行专项整治，以规范互联网金融业态，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等，其中P2P网络借贷平台不得设立资金池，不得发放贷款。

中国政府网周四刊登“互联网金融风险专项整治工作实施方案”指出， P2P网络借贷平台和股权众筹平台未经批准不得从事资产管理、债权或股权转让、高风险证券市场配资等金融业务。股权众筹平台则不得发布虚假标的，不得自筹，不得“明股实债”或变相乱集资。

“（目标是）扭转互联网金融某些业态偏离正确创新方向的局面，遏制互联网金融风险案件高发频发势头，...建立和完善适应互联网金融发展特点的监管长效机制。”方案称。

方案称，P2P网络借贷平台和股权众筹平台未经批准不得从事资产管理、债权或股权转让、高风险证券市场配资等金融业务。房地产开发企业、房地产中介机构和互联网金融从业机构等未取得相关金融资质，不得利用P2P网络借贷平台和股权众筹平台从事房地产金融业务。

方案特别强调，从事房地产金融业务的企业应遵守宏观调控政策和房地产金融管理相关规定；要规范互联网“众筹买房”等行为，严禁各类机构开展“首付贷”性质的业务。

对于通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务，方案提到，互联网企业未取得相关金融业务资质不得依托互联网开展相应业务，互联网企业和传统金融企业平等竞争，将采取“穿透式”监管方法。

第三方支付业务方面，非银行支付机构不得挪用、占用客户备付金，客户备付金账户应开立在人民银行或符合要求的商业银行。人民银行或商业银行不向非银行支付机构备付金账户计付利息，而非银行支付机构不得连接多家银行系统，变相开展跨行清算业务。

在中国国务院发布互联网金融实施专项整治的实施方案的同时，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）分别发布该领域专项整治实施方案，其中证监会发布股权众筹风险专项整治工作实施方案等。

中国央行宣布开展非银行支付机构风险专项整治工作，重点内容包括建立支付机构客户备付金集中存管制度，逐步取消对支付机构客户备付金的利息支出，规范支付机构开展跨行清算行为。

证监会要求，对于证券、基金和期货公司等持牌金融机构与互联网企业合作业务进行全面排查，持牌金融机构不得与未取得相应业务资质的互联网金融从业机构合作，合作开展业务不得通过互联网跨界开展金融活动进行监管套利。

**建立完善监管长效机制**

专项整治方案指出，要建立和完善适应互联网金融发展特点的监管长效机制，要严格准入管理，强化资金监测，并加大整治不正当竞争工作力度。

“对互联网金融从业机构为抢占市场份额向客户提供显失合理的超高回报率以及变相补贴等不正当竞争行为予以清理规范。高风险高收益金融产品应严格执行投资者适当性标准，强化信息披露要求。”方案称。

在建设长效机制方面，将建立互联网金融产品集中登记制度，研究互联网金融平台资金账户的统一设立和集中监测，依靠对账户的严格管理和对资金的集中监测，实现对互联网金融活动的常态化监测和有效监管。

方案并明确互联网金融从业机构不得以显性或隐性方式，通过自有资金补贴、交叉补贴或使用其他客户资金向客户提供高回报金融产品。高度关注互联网金融产品承诺或实际收益水平显着高于项目回报率或行业水平相关情况。

与此同时，中国将加快推进互联网金融领域信用体系建设，强化对征信机构的监管；加强互联网金融监管技术支持及部门间信息共享，建立预警信息传递、核查、处置快速反应机制。

方案称，各项清理整顿工作应于2016年11月底前完成；领导小组对重点领域和重点地区的督查和中期评估，同步与2016年11月底前完成；对各领域、各地区清理整顿情况进行验收应于2017年3月底前完成。（完）

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