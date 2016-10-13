欧洲汇市：英镑贸易加权指数逼近纪录低位，退欧焦点转向高院裁决

特雷莎梅称，她将“尽可能地获得欧洲单一市场最大程度的准入”，这亦令市场感到宽慰。

但英镑周三稍晚回吐部分涨幅，此前特雷莎梅及英国脱欧事务大臣戴维斯在议会看来态度未有太大退让。特雷莎梅同时表示，议会将不会就启动第50条规定进行表决。

多位交易员表示，形势更为明确之后促使投资人避开英镑。

亲欧盟的投资基金经理人对政府的第50条款立场发起法律挑战，第二场听证会周一将在高等法院召开，但目前尚不清楚何时会做出最终裁定。

投资人担心，英国退欧可能损及贸易及外资投资，而英国需要贸易及外资投资来融通英国庞大的经常帐赤字；英国经常帐赤字规模在发达国家中位居前列。

“这意味着英镑面临的不确定性升高，”一欧系银行现汇交易员表示，他并称“硬性退欧”、也就是英国退出欧盟单一市场的阴影可能进一步削弱英镑。

英镑兑美元 下跌0.4%至1.2160，周二一度跌至1.2086，当时看似将回探周五所及的31年新低1.1450。欧元兑英镑 上涨0.4%至0.9050英镑。

英镑贸易加权指数 下跌0.15%至73.7，距离周二所及纪录低点73.383不远。(完)

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