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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 16:59 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月13日

10月13日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:58时，1港元=0.86734人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.26%，高于上交易日收盘的21.54%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.42      4.69      1.09
 建设银行                                          5.16      5.57      1.07
 中国银行                                          3.38      3.41      1.14
 农业银行                                          3.14      3.19      1.13
 招商银行                                         18.09     18.98      1.10
 中信银行                                          5.97      5.05      1.36
 交通银行                                          5.53      5.69      1.12
 民生银行                                          9.19      8.63      1.23
 中国人寿                                         21.67     20.40      1.22
 中国平安                                         34.12     40.30      0.98
 中国太保                                         29.80     28.60      1.20
 中信证券                                         16.39     16.80      1.12
 新华人寿                                         41.98     34.75      1.39
 海通证券                                         15.98     13.42      1.37
 华能国际                                          7.09      4.83      1.69
 大唐发电                                          3.91      2.07      2.18
 华电国际                                          5.01      3.40      1.70
 中煤能源                                          5.78      4.30      1.55
 中国神华                                         15.52     15.40      1.16
 中国石油                                          7.28      5.32      1.58
 兖州煤业                                         12.62      5.87      2.48
 中国石化                                          4.90      5.66      1.00
 上海石化                                          5.96      3.92      1.75
 中海油服                                         12.27      7.56      1.87
 仪征化纤                                          3.95      1.55      2.94
 中国铝业                                          3.85      2.90      1.53
 江西铜业                                         14.10      8.88      1.83
 洛阳钼业                                          3.75      1.58      2.74
 紫金矿业                                          3.18      2.36      1.55
 马钢股份                                          2.81      1.76      1.84
 鞍钢股份                                          4.47      3.75      1.37
 重庆钢铁                                          2.52      2.43      1.20
 海螺水泥                                         16.38     20.45      0.92
 洛阳玻璃                                         25.61      5.97      4.95
 京城机电                                         10.07      3.45      3.37
 中联重科                                          4.54      2.86      1.83
 金隅股份                                          4.28      2.81      1.76
 中国国航                                          7.25      5.06      1.65
 东方航空                                          6.15      3.57      1.99
 南方航空                                          7.10      4.35      1.88
 中国远洋                                          5.22      2.66      2.26
 中海集运                                          4.18      1.69      2.85
 中集集团                                         14.13      9.30      1.75
 中海发展                                          6.77      4.45      1.75
 宁沪高速                                          8.92     10.66      0.96
 深高速                                            8.65      7.95      1.25
 成渝高速                                          4.79      2.98      1.85
 皖通高速                                         12.44      6.39      2.24
 广深铁路                                          4.28      4.12      1.20
 中国南车                                          9.16      7.00      1.51
 中国交建                                         11.63      8.13      1.65
 中国铁建                                          9.44      9.04      1.20
 中国中铁                                          7.53      5.63      1.54
 长城汽车                                         10.92      8.22      1.53
 比亚迪                                           57.31     50.35      1.31
 广汽集团                                         22.08     10.66      2.39
 青岛啤酒                                         32.56     32.30      1.16
 白云山                                           25.01     19.16      1.50
 新华制药                                         13.59      5.87      2.67
 海信科龙                                         11.70      6.44      2.09
 南京熊猫                                         15.01      8.08      2.14
 晨鸣纸业                                          9.45      7.28      1.50
 上海医药                                         20.00     20.75      1.11
 中兴通讯                                         14.94     10.70      1.61
 东方电气                                          9.77      6.14      1.83
 潍柴动力                                          9.16     10.70      0.99
 东北电气                                          7.55      3.04      2.86
 广船国际                                         29.07     12.08      2.77
 昆明机床                                          8.60      2.77      3.58
 一拖股份                                         12.57      4.55      3.19
 北辰实业                                          4.22      2.60      1.87
 创业环保                                          9.11      4.49      2.34
 中国中冶                                          4.14      2.56      1.86
 金风科技                                         15.84     11.76      1.55
 丽珠                                             57.39     46.80      1.41
 万科                                             26.81     19.36      1.60
 郑煤机                                            6.10      3.72      1.89
 大连港                                            2.43      1.40      2.00
 山东墨龙                                         11.45      3.68      3.59
 浙江世宝                                         42.37     10.96      4.46
 复星医药                                         23.56     23.75      1.14
 光大银行                                          3.78      3.55      1.23
 东江环保                                         19.70     12.66      1.79
 上海电气                                          8.42      3.63      2.67
 广发证券                                         16.65     16.74      1.15
 华泰证券                                         18.68     15.96      1.35
 东方证券                                         15.93      7.82      2.35
 光大证券                                         16.46     11.46      1.66
 招商证券                                         17.26     12.00      1.66
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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