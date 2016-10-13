台湾新债：新光人寿将发行无到期日累积次顺位公司债，发行利率暂定3.8%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月13日 - 两位市场人士周四表示，台湾大型保险金控--新光金控 旗下新光人寿将发行105-1期无担保无到期日累积次顺位公司债130亿台币，发行利率暂定为3.8%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。
市场人士并指出，该期公司债发行满10年后，如计算赎回后该公司资本适足率大于计算时法定最低保险业资本适足率一倍，并经主管机关同意，将提前按该公司债面额加计应付利息全数赎回。
台湾大型保险公司--南山人寿6月底发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币，票面利率为固定利率，自发行日起届满10年止，利率为3.5%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。 (完)
参看台湾债市相关新闻，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。