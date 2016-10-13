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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 17:15 BJT

台湾新债：新光人寿将发行无到期日累积次顺位公司债，发行利率暂定3.8%

路透台北10月13日 - 两位市场人士周四表示，台湾大型保险金控--新光金控 旗下新光人寿将发行105-1期无担保无到期日累积次顺位公司债130亿台币，发行利率暂定为3.8%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。

市场人士并指出，该期公司债发行满10年后，如计算赎回后该公司资本适足率大于计算时法定最低保险业资本适足率一倍，并经主管机关同意，将提前按该公司债面额加计应付利息全数赎回。

台湾大型保险公司--南山人寿6月底发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250亿台币，票面利率为固定利率，自发行日起届满10年止，利率为3.5%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。 (完)

参看台湾债市相关新闻，请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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