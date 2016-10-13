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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 17:15 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在0.7506获支持；澳央行削减欧元在外储中占比

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* 澳元兑美元跌破亚洲时段低点0.7518后，在0.7506获得支持

* 0.7506是0.7443-0.7711升势的76.4%回档位。中国贸易数据表现不佳伤及澳元

* 0.7571是亚洲时段高点，0.7490下方有止损单

* 澳洲央行截至2016年6月30日的外汇储备中，欧元占20%，低于2015年的25%；韩元占5%，2015年没有韩元储备；美元占55%；日圆、加元、人民币和英镑各占5%

* 澳洲央行(RBA)在截至6月的一年录得29亿澳元净利

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 汪红英)

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