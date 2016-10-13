路透基点：香港宽频寻求41亿港元五年期再融资贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港宽频(HKBN)寻求41亿港元(5.28亿美元)五年期到期一次性偿还贷款，为总计51.6亿港元的两笔贷款的未偿清部分做再融资。
牵头行兼簿记行法国巴黎银行香港、花旗集团、东方汇理银行和摩根大通香港周三启动本案，其中包括39亿港币的定期贷款和2亿港元循环贷。法国巴黎银行为额度代理行。
定期贷款部分正处于一般银团贷款阶段，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。
银行受邀以数个层级参贷：
承贷4亿港元或以上，获牵头行头衔，最高综合收益为148个基点，前端费65个基点；
承贷2.5-3.99亿港元，获主办行头衔，最高综合收益为145个基点，前端费50个基点；
香港宽频的全资子公司香港宽频网络有限公司和HKBN Group Ltd为借款人。
定于10月19日在香港召开银行会议，答复截止日期为11月4日，签约安排在11月14日当周。
两笔需要进行再融资的交易包括，2019年到期的44.6亿港元五年期贷款，和2021年到期的7亿港元五年期再融资贷款。摩根大通是两笔贷款的初始牵头行兼簿记行。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。