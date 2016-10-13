路透基点：香港宽频寻求41亿港元五年期再融资贷款--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港宽频(HKBN)寻求41亿港元(5.28亿美元)五年期到期一次性偿还贷款，为总计51.6亿港元的两笔贷款的未偿清部分做再融资。

牵头行兼簿记行法国巴黎银行香港、花旗集团、东方汇理银行和摩根大通香港周三启动本案，其中包括39亿港币的定期贷款和2亿港元循环贷。法国巴黎银行为额度代理行。

定期贷款部分正处于一般银团贷款阶段，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。

银行受邀以数个层级参贷：

承贷4亿港元或以上，获牵头行头衔，最高综合收益为148个基点，前端费65个基点；

承贷2.5-3.99亿港元，获主办行头衔，最高综合收益为145个基点，前端费50个基点；

香港宽频的全资子公司香港宽频网络有限公司和HKBN Group Ltd为借款人。

定于10月19日在香港召开银行会议，答复截止日期为11月4日，签约安排在11月14日当周。

两笔需要进行再融资的交易包括，2019年到期的44.6亿港元五年期贷款，和2021年到期的7亿港元五年期再融资贷款。摩根大通是两笔贷款的初始牵头行兼簿记行。(完)