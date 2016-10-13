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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 17:40 BJT

台湾金融：国际板债券今年前九月发行量为全年估值的两倍--金管会

路透台北10月13日 - 台湾金管会周四公布今年前九月国际板债券发行金额1兆(万亿)2,898亿台币，较今年预估发行量6,000亿，达成率已达214.96%。

金管会新闻稿并指出，自2014年6月初放宽保险业投资国际板债券部纳入海外投资限额后，政策开放至9月底发行档数为395档，发行金额高达3兆1,681亿台币，其中保险业投资金额达2兆4,603亿，占总量的77.66%。

金管会也称，推行金融进口替代的具体效益包括：保险业投资收益增加584亿台币，证券商承销及法律顾问业务收入增加约34.95亿，政府税收增加约105亿。

金管会并公布，截至9月底，保险业所投资除国际板债券以外的海外有价证券委由国内保管机构保管金额约7.78兆台币，占总部位约8.93兆的比重达87.12%，预计今年底海外有价证券陆续移回国内保管金额达6,600亿元。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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