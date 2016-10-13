更新版 1-台湾货币市场：短率持稳区间，外资偏向汇出令台币资金池不如以往宽裕

* 短率持稳既有区间 * 外资汇出令资金池不如以往宽裕 * 惟资金需求不强料短率横盘整理 * 短票及RP利率皆大致持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北10月13日 - 台湾银行间拆款利率周四持稳区间；资金调度人士指出，自从央行决议暂缓降息后 ，资金供给方有意引导短率缓步趋升，加以短线外资偏向汇出令台币资金池不如以往宽裕；不过资金需求并不 强，短率较难明显走高，料撑在既有区间盘整待变。 他们表示，为调整资金落点，央行周二减发2,500亿台币定存单，且目前资金需求并不强，近日银行间资 金暂泊帐上静待央行定存单发行落点底定，再行其他调度安排，而因周五定存单到期仅40亿台币，市场普遍预 期央行明日将增发存单量能到一定水准。 〞外银还是一样都没来排队，钱都不知道跑哪去了。〞一位大型银行资调人员说。 此外，台湾央行周四连续第二日引导银行间隔夜拆款开盘利率在0.176%，调低于央行宣布暂缓降息前的水 准；一位大型银行资调人员称，该开盘价对拆款利率影响有限，毕竟市场搞不清楚央行引导隔拆开盘利率的逻 辑为何，只能单就当日资金情势反应短率水准。 本地时间 17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.760 31.629 台湾加权股价指数<.TWII 9,219.17 9,252.60 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.176-0.320% 0.176-0.320% --两周拆款利率区间 0.240-0.320% 0.240-0.310% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员指出，中旬前发票量皆偏低，目前票源供给较少，交投以到期续作为主，利率则 大致持平上日水准。 他们表示，目前整体市场资金仍属宽松，但因央行暂缓降息令利率往下空间有限，预期近期短票利率将维 持在既有区间盘整。 〞周五票量会多一点，但银行买气仍够。〞一大型票券交易员说。 今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%，少数大行成交在0.34%，大致同于上日。据集保公司资料 ，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.327%，区间在0.27-0.35%，成交金额为123.88亿台币；前日加权 平均利率为0.322%，区间在0.25-0.34%，成交金额为61.97亿台币。 台湾央行周四发行1,501亿台币定存单，含两年期定存单300亿台币，与今日定期存单到期金额882.5亿台 币相较，存单到期余额增加618.5亿台币。另周五存单到期金额为40亿。 下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币；资金落点分别为周一6,320亿、周二2,759.5亿、周三 3,950.5亿、周四3,232亿及周五1,636亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为910亿台币，累计超额准备3,043亿台币、加计前期1%的超额准 备为4,282亿台币。 **债券RP利率持于低位** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，近期台债成交量低迷且欠缺债券交割因子，券商间资金缺 口很小，资金调度相当平顺，RP利率大致持平低位不变。 〞平平的，都没么大事。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易员表示，尾盘有很多投信端申购款资金回笼，令RP利率持平低档区间，目前资金情势 仍属偏松，RP利率有望续徘徊低档。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.27-0.28%；银行承 作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内天期成交在0.34%，上日亦同，跨月在 0.35%，与上日水准一致。 大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天期公司债附买回利 率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0.30%，以上报价与上日变化不大。( 完) (审校 杨淑祯)