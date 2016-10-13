路透基点：日盛国际租赁完成三年期贷款，规模增至3.4亿元--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，日盛国际租赁已完成三年 期贷款案，规模从目标的3亿元人民币增扩至3.4亿元(5,100万美元)。 台湾银行为独家牵头行兼簿记行，贷款利率为中国人民银行基准利率的110%。 承贷6,000万元或以上的银行，任牵头行，前端费为35个基点； 承贷3,000-5,900万元的银行，任副牵头行(协办行)，前端费为25个基点。 资金将用于运营资本。贷款在一年宽限期之后，将分九次等额偿还，每半年偿还一次。 担保人为借款人的台湾母公司。本案于9月30日签约。 额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 人民币(百万元) 台湾银行 100 牵头行 合作金库银行 60 台湾企银 60 副牵头行(协办行) 彰化银行 30 第一商业银行 30 华南商业银行 30 台湾土地银行 30 总计 340 (完) (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。