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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 18:03 BJT

路透基点：日盛国际租赁完成三年期贷款，规模增至3.4亿元--TRLPC

路透香港10月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，日盛国际租赁已完成三年
期贷款案，规模从目标的3亿元人民币增扩至3.4亿元(5,100万美元)。
    
    台湾银行为独家牵头行兼簿记行，贷款利率为中国人民银行基准利率的110%。
    
    承贷6,000万元或以上的银行，任牵头行，前端费为35个基点；
    承贷3,000-5,900万元的银行，任副牵头行(协办行)，前端费为25个基点。
    
    资金将用于运营资本。贷款在一年宽限期之后，将分九次等额偿还，每半年偿还一次。
    
    担保人为借款人的台湾母公司。本案于9月30日签约。
    
    额度分配细节如下：
    
    牵头行兼簿记行            人民币(百万元)  
    台湾银行                            100
          
    牵头行              
    合作金库银行                         60       
    台湾企银                             60   
        
    副牵头行(协办行)                         
    彰化银行                             30       
    第一商业银行                         30       
    华南商业银行                         30       
    台湾土地银行                         30    
       
    总计                                340 (完)
    
      

 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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