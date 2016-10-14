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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 14:38 BJT

台湾货币市场：短率持于区间整理，银行超额准备垫高缓和资金情势担忧

* 短率仍持于区间整理
    * 银行间累积超额准备垫高
    * 缓和市场对资金情势担忧
    * 短票及RP利率持平不变

     记者 詹静宜
    路透台北10月14日 - 台湾银行间拆款利率周五仍持于区间整理；资金调度人士指出，
尽管近期外资偏向汇出，但随着银行间累积超额准备垫高，已缓和市场对后续资金情势的担
忧，下周料短率仍将维持在既有区间盘整。
    
    他们表示，市场预期央行近日皆将增发定存单，多数银行仍旧观望央行存单落点底定，
资金暂泊帐上令银行间超额准备增高，接下来仍须关注央行冲销力道；不过目前资金需求并
不高，短率料暂难跳脱区间狭幅整理格局。
    
    〞因为来排队代收隔拆的家数很少，老大都有收乾净。〞一位大型银行资调人员说。 
    
    资调人士认为，下周时序迈入下旬，资金需求或将增多，以现在资金供给情势来看仍属
足够，短率走势较难出现明显方向，不过仍须留意月底当周的资金情势变化。
 本地时间  14:12               今日报价             上日收盘
 台币兑美元                    31.710                31.760
 台湾加权股价指数<.TWII        9,165.17             9,219.17
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 隔夜银行间拆款加权平均         0.177%               0.177%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间           0.177%            0.176-0.200%
   --一周拆款利率区间        0.180-0.310%         0.176-0.320%
   --两周拆款利率区间        0.260-0.320%         0.240-0.320%
   
    **短票利率持平**
    
    短票方面，票券商交易员指出，周五发票量例行性偏多，而银行买票需求仍在，短票利
率持平现有区间，下周步入下旬，发票量能料渐增温，短票利率仍有望持稳区间整理。
   
    他们表示，现在短票发行只要竞价缺利润就不抢，藉以减缓资金压力，毕竟央行第三季
底暂缓降息，银行间企图引导短票交投利率趋扬，本月短票利率交投已经易涨难跌。
    
    〞利率下不来了，央行又没降息，利率谷底到了。〞一大型票券交易员说。 
    
    今日30天自保短票利率主要承作在0.32-0.33%，少数大行成交在0.34%，大致同于上日
。据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.324%，区间在0.26-0.36%，
成交金额为158.67亿台币；前日加权平均利率为0.327%，区间在0.27-0.35%，成交金额为12
3.88亿台币。
           
    台湾央行周五定存单到期40亿台币，存单发行金额待午后公布。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)7,898亿台币；资金落点分别为周一6,320亿、周
二2,759.5亿、周三3,950.5亿、周四3,232亿及周五1,636亿。
       
    拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为900亿台币，累计超额准备3,051亿台
币、加计前期1%的超额准备为4,290亿台币。  
      
                 
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，虽然今日投信端资金多缺不一，但整体
资金仍算充裕，RP利率持平在区间内窄幅波动，料下周RP利率仍会续处现有区间整理。
       
    〞没有特别紧缩因子，利率就维持在这里。〞一大型证券商交易员说。    
    
    另位大型票券商交易员表示，今日RP交投多以到期续作为主，市场还蛮安静的，RP利率
大致持平上日水准。 
    
    下周债券相关资金预期变化因素包括周二交割236亿台币两年期公债，还本部分则有周
二鸿海公司债还本69.5亿台币、周三有15年公债90/7期还本500亿台币及中钢公司债还本46.
5亿台币。
        
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持稳。短天期公债RP利率主要落在0.
27-0.28%；银行承作的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平上日；公司债附买回利率月内
天期成交在0.34%，上日亦同，跨月在0.35%，与上日水准一致。
              
    大型票券商与金融机构承作利率持平。短天期公债附买回利率区间在0.20-0.23%；短天
期公司债附买回利率主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.27-0
.30%，以上报价与上日变化不大。(完)

 (审校 乔艳红)

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