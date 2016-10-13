英国政治：法院开始审理政府启动退欧程序合法性诉讼案

议员们普遍呼吁就退欧谈判细节进行投票表决。许多政界人士认为，退欧公投仅表明英国民众希望退出欧盟，并未表明应当如何退出。

英镑 已经跌至31年低点，此前特雷莎梅宣布了她打算启动第50条的日期，而且本周的这场官司受到市场人士的密切关注。市场人士认为，如果在议会进行投票表决，“软退欧”或推迟该程序的可能性就更大一些。

特雷莎梅对该行动的幕后推手予以指责。这些幕后推手中的有些人公开承认他们不希望英国退欧，正在想方设法推翻公投结果。不过原告方对此予以反驳，称他们不想阻止或拦截该程序，只是想带来法律方面的确定和适当的民主监督。

“我不明白诉诸法律能如何阻止退欧，”Miller上周对路透称。“我是说我们有议会，可以审查，然后再投票表决，而不是借助秘密且绕开议会的不合时宜权力。”(完)