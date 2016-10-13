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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 18:16 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘续刷逾六年新低逼近6.73元，离岸流动性再度趋紧

* 人民币收盘逼近6.73元，与中间价续刷新逾六年低点
    * 市场自发性均衡也明显缓和大行维稳压力
    * 短期仍有调整空间，具体需看监管容忍度
    * 离岸人民币流动性再度趋紧
    * 中国贸易数据疲弱对汇市影响有限

 (新增报价)
    路透上海10月13日 - 人民币兑美元即期 周四收盘逼近6.73元关口，与七连
跌的中间价联袂刷新逾六年低点。交易员称，隔夜美元指数再度上行，客盘仍略偏购汇；不
过市场自发性均衡也明显缓和大行维稳压力，短期汇价或仍有一定调整空间，具体则需看监
管容忍度。
        
    他们并指出，今日最新公布的中国9月贸易数据逊于预期，但对汇市影响有限；而离岸
人民币 刷新半年低点跌破6.74元，与在岸价差略有扩大，但其跌势或因离岸人民币
流动性再度趋紧而受限。
    
    “美指这波涨得有点快了，...这两天都没太看到大行的身影，容忍度确实比以前要高
，但具体这波会调整到哪其实还得看央行的意思。”一外资行交易员称。
  
    离岸人民币资金继续趋紧，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)HICNHONDF=
今日报3.84217%，较昨日劲升一个百分点。
    
    中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口 同比下降10%，为今年2月来最
低，进口 同比下降1.9%，当月贸易顺差 为419.89亿美元。 
    
    全球汇市方面，中国公布连串黯淡贸易数据，导致美元全面涨势于周四暂歇，并带动离
岸人民币跌至逼近1月大跌时的低点。在受到严密监控的在岸市场方面，人民币兑美元再度
创六年低点逼近6.73元。离岸人民币则贬值0.2%至6.7364。 

    美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经
济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.7299        6.7139      -0.24%
               FXS>                              
   中间价               6.7296        6.7258      -0.06%
 成交额<CNYSPTVOL=C  240.12亿美元  214.52亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      158        日低6.732    日高6.71
                                                    62
   今年以来升贬幅度                                -3.51%
 2005年汇改以来升贬                                22.98%
               幅度                              
  一年期美元/人民币           630                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.739         6.726              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.9025        6.8955             
              OR=>                               
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.726；人
民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点
的参考汇率为7.4091、6.4758和8.187。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良)

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