更新版 1-中国汇市：人民币收盘续刷逾六年新低逼近6.73元，离岸流动性再度趋紧

* 人民币收盘逼近6.73元，与中间价续刷新逾六年低点 * 市场自发性均衡也明显缓和大行维稳压力 * 短期仍有调整空间，具体需看监管容忍度 * 离岸人民币流动性再度趋紧 * 中国贸易数据疲弱对汇市影响有限 (新增报价) 路透上海10月13日 - 人民币兑美元即期 周四收盘逼近6.73元关口，与七连 跌的中间价联袂刷新逾六年低点。交易员称，隔夜美元指数再度上行，客盘仍略偏购汇；不 过市场自发性均衡也明显缓和大行维稳压力，短期汇价或仍有一定调整空间，具体则需看监 管容忍度。 他们并指出，今日最新公布的中国9月贸易数据逊于预期，但对汇市影响有限；而离岸 人民币 刷新半年低点跌破6.74元，与在岸价差略有扩大，但其跌势或因离岸人民币 流动性再度趋紧而受限。 “美指这波涨得有点快了，...这两天都没太看到大行的身影，容忍度确实比以前要高 ，但具体这波会调整到哪其实还得看央行的意思。”一外资行交易员称。 离岸人民币资金继续趋紧，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)HICNHONDF= 今日报3.84217%，较昨日劲升一个百分点。 中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口 同比下降10%，为今年2月来最 低，进口 同比下降1.9%，当月贸易顺差 为419.89亿美元。 全球汇市方面，中国公布连串黯淡贸易数据，导致美元全面涨势于周四暂歇，并带动离 岸人民币跌至逼近1月大跌时的低点。在受到严密监控的在岸市场方面，人民币兑美元再度 创六年低点逼近6.73元。离岸人民币则贬值0.2%至6.7364。 美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经 济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7299 6.7139 -0.24% FXS> 中间价 6.7296 6.7258 -0.06% 成交额<CNYSPTVOL=C 240.12亿美元 214.52亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 158 日低6.732 日高6.71 62 今年以来升贬幅度 -3.51% 2005年汇改以来升贬 22.98% 幅度 一年期美元/人民币 630 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.739 6.726 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9025 6.8955 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.726；人 民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点 的参考汇率为7.4091、6.4758和8.187。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良)