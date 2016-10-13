中国经济：推出第三批PPP示范项目516个，拟投资金额1.17万亿元--财政部

路透北京10月13日 - 中国财政部等多部委最新联合公布第三批政府和社会资本合作（PPP）示范项目，包括北京市首都地区环线高速公路（通州—大兴段）等516个项目，计划总投资金额11,708亿元人民币。

财政部网站刊登的新闻稿称，对于示范项目，依法择优选择社会资本，鼓励同等条件下优先选择民营资本；规范推进项目实施，落实示范项目责任制。

据财政部同时公布的示范项目名单，其中有总投资276亿元的北京轨道交通新机场项目，898亿元的河北太行山等高速公路，总投资203亿元的呼和哈特新机场项目等。

财政部表示，第一批示范项目应于2016年底前完成采购，第二批示范项目应于2017年3月底前完成采购，逾期未完成采购的将调出示范项目名单；第三批示范项目原则上应于2017年9月底前完成采购。

同时强调，PPP项目主体或其他社会资本，除通过规范的土地市场取得合法土地权益外，不得违规取得未供应的土地使用权或变相取得土地收益，不得作为项目主体参与土地收储和前期开发等工作，不得借未供应的土地进行融资；PPP项目的资金来源与未来收益及清偿责任，不得与土地出让收入挂钩。

财政部还按照“能进能出”的示范项目管理原则，对不具备继续采取PPP模式实施条件的第一批和第二批部分示范项目予以调出，包括：天津新能源汽车公共充电设施网络项目、南京市垃圾处理设施项目、渭南市主城区集中供热项目和兰州市轨道交通2号线一期工程项目。

财政部本周三发布关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本(PPP)合作工作的通知要求，在垃圾处理、污水处理等公共服务领域，项目一般有现金流，市场化程度较高，PPP模式运用较为广泛，操作相对成熟，各地新建项目要“强制”应用PPP模式。

浏览第三批PPP示范项目名单，点选链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)