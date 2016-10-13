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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 18:20 BJT

中国新债：内蒙古下周四将发行423.5亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月13日 - 中国内蒙古自治区财政厅周四公告，将于下周四(20日)招标发行
总额423.5亿元人民币的一般和专项地方债。其中一般债期限包括三、五、七、10年，专项
债含五年和10年两种。
        
    上述一般债券分别为该自治区今年第四批，专项债为今年第二批，全部为置换债券 。
中债资信评估公司对债券评级为AAA级。
        
    具体发行规模和招标时间如下：     
      类别         期限     规模(亿元)         招标时间            发行期
    一般债券       三年      40.5988    10月20日下午14:00-14:40   10月21日
                   五年       121.3                                   
                   七年       121.3                                   
                   10年       121.3                                   
                   小计      404.4988                                 
    专项债券       五年       9.5006    10月20日下午15:00-15:40   10月21日
                   10年       9.5006                                  
                   小计      19.0012                                  
                   总计       423.5                                   
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮25%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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