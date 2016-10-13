中国新债：内蒙古下周四将发行423.5亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月13日 - 中国内蒙古自治区财政厅周四公告，将于下周四(20日)招标发行 总额423.5亿元人民币的一般和专项地方债。其中一般债期限包括三、五、七、10年，专项 债含五年和10年两种。 上述一般债券分别为该自治区今年第四批，专项债为今年第二批，全部为置换债券 。 中债资信评估公司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 40.5988 10月20日下午14:00-14:40 10月21日 五年 121.3 七年 121.3 10年 121.3 小计 404.4988 专项债券 五年 9.5006 10月20日下午15:00-15:40 10月21日 10年 9.5006 小计 19.0012 总计 423.5 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮25%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)