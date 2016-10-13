香港金融：证监会接获逾1亿港元未经授权交易举报，已展开网络安全检视

路透香港10月13日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，在过去12个月接获总额逾1亿港元未经授交易的举报，因而已展开对经纪行的互联网及流动装置交易系统的网络安全检视。

新闻稿称，是次检视源自多宗证券经纪行的举报，指一些客户的互联网及流动装置交易帐户的保安受到威胁，并曾经有未经授权的证券交易透过该等帐户进行。

证监会在过去12个月共接获16宗举报，涉及七家证券经纪行及总额超过1亿港元的未经授权交易。警方仍在调查有关个案。

证监会称，“监于近期发生的事件，经纪行应严格检视及改善其监控措施以抵御网络攻击，包括旨在减低黑客入侵的风险和有助经纪行发现及就可疑活动向客户发出警报的措施，以便在保安受到威胁时，可以阻止进一步的未经授权交易。”

最新一轮的检视由三个部分组成，包括向多家中小型经纪行发出问卷，以评估经纪行的互联网及流动装置交易系统的相关网络保安特点；对选定的经纪行进行现场视察，以对其资讯科技及其他相关的管理监控措施进行深入检视，和评估该等措施的设计及在防止和侦测网络攻击方面的成效；按其他主要金融服务监管机构的规定以及海外和本地的其他相关市场作业方式，来衡量证监会的监管规定及香港的市场作业方式。（完）