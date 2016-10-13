重温稿-中国房地产：北京市新出让四块地块，全部采用“限房价、竞地价”

路透北京10月13日 - 北京市规划和国土资源管理委员会周四发布公告，挂牌出让该市海淀区、大兴区四块地块，全部试点采用“限房价、竞地价”的交易方式，以落实最新房地产调控措施。

根据该市规划和国土资源管理委员会网站上的补充公告，四宗地块均设定合理土地上限价格，当竞买报价达到合理土地上限价格时，则不再接受更高报价，转为在此价格基础上,通过现场竞报企业自持商品住房面积的方式确定竞得人。企业自持的商品住房将全部作为租赁住房，不得销售。

鉴于因9月30日新政而做出对四宗地块的出让调整，挂牌竞价起始时间延后至11月2日9时起，现场竞价时间安排为11月16日15：30和11月17日9：30。

北京市国土局在9月29日曾一次性挂出五宗经营性用地，结束了北京长达五个月的土地供应荒。但随着930新政公布，其中的四块地被纳入此次补充公告，采用“限房价、竞地价”挂牌出让。

北京市政府9月30日晚间发布通知，要求北京即日起提高购房首付款比例，供地要求保证套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重不低于70%；对项目未来房价进行预测，试点采取限定销售价格并将其作为土地招拍挂条件的措施，有效控制房地产价格快速上涨；鼓励房地产开发企业自持部分住宅作为租赁房源，满足城市居民租房需求。 （完）

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