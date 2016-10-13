重温稿-中国房地产：深圳对在售楼盘突击检查，存虚假宣传等违法行为--新华

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京10月13日 - 新华社周四报导，深圳市分别对位于深圳10个辖区的20个在售楼盘进行突击检查，发现部分楼盘存在虚假宣传、不正当竞争、价格违法的违法行为，目前已立案处理。
据报导，深圳市市场和质量监管委周四在全市范围内开展房地产行业违法专项整治统一执法行动，共派出12个检查组，以规范市场秩序，促进房地产市场平稳健康发展。
报导指出，检查发现，前海东岸楼盘，预售许可证审批的可售房源为910套，开盘当天仅售出140套，不足二成，而对外宣传却为“开盘当天，两小时劲销九成”；且该楼盘采用有奖销售的方式进行促销，最高奖项设置为六万元，涉嫌构成不正当竞争；在价格公示方面存在公示要素不足、优惠方式不明等情况；该盘同时还存在捂盘、提前内部销售等违法违规行为。
玫瑰四季等楼盘也同样存在对销售情况做虚假宣传和价格公示不完整等违法行为。
中国对房地产市场严格调控仍在持续推进中。财新网周四报导，中国央行周三就房地产调控召集17家商业银行开会，要求各银行强化住房信贷管理，控制好相关贷款风险。
深圳国庆期间已出台降温房价的调控举措，严格执行限购限贷政策，抬高门槛将外地人社保缴纳年限从三年提高至五年，进一步完善差别化住房信贷政策，要求二套房首付比例不低于七成。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。