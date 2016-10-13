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货币新闻 | 2016年 10月 13日 星期四 19:08 BJT

英国政经：首相发言人称，零售商涨价是商业决定

路透伦敦10月13日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的发言人周四说，对于英国6月公投退欧后出现的英镑下跌，零售商做出的反应是商业决定。

英国最大的零售商乐购(Tesco) 已经将联合利华的Marmite等产品从其网站下架，因英退引发的英镑大跌导致乐购与联合利华在定价上出现分歧。

在被问及政府是否担心企业以英镑下跌为由涨价时，特雷莎梅的发言人说，“如何营销产品是企业自己的决定...这是商业决定。”(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)

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