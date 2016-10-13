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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 19:19 BJT

东南亚股市：多数收跌，但泰国股市收高结束连续四日跌势

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   357.77    -0.87   -0.24   +7.50   332.82
    新加坡                     2805.48    -8.23   -0.29   -2.68  2882.73
    马来西亚                  1665.02    -2.01   -0.12   -1.62  1692.51
    泰国                      1412.82     6.64   +0.47   +9.69  1288.02
    印尼                      5340.40   -24.21   -0.45  +16.27  4593.01
    菲律宾                     7312.18  -117.64   -1.58   +5.18  6952.08
    越南                        685.23     2.78   +0.41  +18.34   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫/汪红英)

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