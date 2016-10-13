马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.4%，受获利回吐和产量增长预期拖累

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡10月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收盘下跌，因市场在连涨两日后进行修正，且行业分析师做出的产量增长预期拖累人气。
指标12月棕榈油期货 收跌1.4%，报每吨2,616马币(629.60美元)，成交量为40,819口。
该合约在周三升至每吨2,661马币的两周高点。
“我认为这是修正，因为市场在过去两日已上涨约100马币。基本面并未改变，”吉隆坡的一位交易员说。
另一位驻吉隆坡的交易员说，业内分析师在行业会议上给出的悲观前景拖累市场。
知名行业分析师Dorab Mistry周四表示，印尼和马来西亚明年的棕榈油产量将会上升，并有望超过2015年创下的纪录水准。 (完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。