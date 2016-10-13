马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.4%，受获利回吐和产量增长预期拖累

路透吉隆坡10月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收盘下跌，因市场在连涨两日后进行修正，且行业分析师做出的产量增长预期拖累人气。

指标12月棕榈油期货 收跌1.4%，报每吨2,616马币(629.60美元)，成交量为40,819口。

该合约在周三升至每吨2,661马币的两周高点。

“我认为这是修正，因为市场在过去两日已上涨约100马币。基本面并未改变，”吉隆坡的一位交易员说。

另一位驻吉隆坡的交易员说，业内分析师在行业会议上给出的悲观前景拖累市场。

知名行业分析师Dorab Mistry周四表示，印尼和马来西亚明年的棕榈油产量将会上升，并有望超过2015年创下的纪录水准。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 王丽鑫)