国际油市：亚洲石脑油裂解价差小幅上涨，因西方汽油市场人气升温

路透新加坡10月13日 - 交易员表示，亚洲石脑油裂解价差周四从五日低点小幅反弹，触及每吨41.23美元的两日高点，因美国对欧洲汽油的需求持坚。欧洲向东方供应石脑油。

“今日石脑油市场走强，但这是因为西方汽油市场人气有所上升，”新加坡的一位交易员说。

石脑油根据其不同的品级，用于石化原料，或作为汽油调和组分。

在亚洲，石脑油供应依然处于高位，使价格继续处于贴水状态。

交易员表示，台塑石化已购买至多10万吨规格未定的石脑油，11月下半月抵达麦寮，成本加运费价较日本报价每吨贴水约8.50-9.00美元。

交易员还表示，韩国乐天化学也购买了11月下半月交付的石脑油，成本加运费价较日本报价每吨贴水7美元。

另一家韩国公司KPIC也在洽购2017年交付的石脑油。据称招标价为成本加运费价较日本报价每吨贴水4美元。

汽油方面，官方数据显示，截至10月12日当周，新加坡本地轻质馏分油库存减少15.6%或191万桶，触及1,032.2万桶的13个月低点。

数据显示，没有从台湾进口以及从韩国进口的轻质馏分油微乎其微，是库存下降的主要原因。

新加坡现货市场上有一笔石脑油交易达成，但没有汽油交易达成。(完)

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