国际油市：亚洲柴油裂解价差走坚，但供应依然充裕

路透新加坡10月13日 - 贸易行业的消息人士表示，亚洲柴油裂解价差周四走坚，受来自埃及和印尼的现货需求提振，但供应依然充裕。

新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，截至10月12日当周，新加坡本地柴油和航煤库存增加7%至三周高点1,355.8万桶。业内消息人士说，这些库存主要由含硫10ppm，而非500ppm的柴油组成。

约旦对现货航煤的一些需求支撑了航煤裂解价差。

交易员说，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)进入现货市场，求购含硫较其通常所购柴油低的柴油。现在还不清楚该公司为何求购现货船货。

交易员说，由于运输业对柴油的需求下降，北塔米纳今年的柴油进口量远远低于之前几年。

业内消息人士说，越南的Petrolimex购买了10.5万吨11月从新加坡、马来西亚或泰国装运的柴油，购买价较新加坡报价每桶贴水0.05美元。

新加坡现货市场上达成两笔航煤交易和四笔柴油交易。(完)

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