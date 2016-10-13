国际油市：亚洲柴油裂解价差走坚，但供应依然充裕

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月13日 - 贸易行业的消息人士表示，亚洲柴油裂解价差周四走坚，受来自埃及和印尼的现货需求提振，但供应依然充裕。
新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，截至10月12日当周，新加坡本地柴油和航煤库存增加7%至三周高点1,355.8万桶。业内消息人士说，这些库存主要由含硫10ppm，而非500ppm的柴油组成。
约旦对现货航煤的一些需求支撑了航煤裂解价差。
交易员说，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)进入现货市场，求购含硫较其通常所购柴油低的柴油。现在还不清楚该公司为何求购现货船货。
交易员说，由于运输业对柴油的需求下降，北塔米纳今年的柴油进口量远远低于之前几年。
业内消息人士说，越南的Petrolimex购买了10.5万吨11月从新加坡、马来西亚或泰国装运的柴油，购买价较新加坡报价每桶贴水0.05美元。
新加坡现货市场上达成两笔航煤交易和四笔柴油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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