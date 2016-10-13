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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 22:51 BJT

亚洲橡胶：10月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

    合约         日盘    成交量   晚盘    成交量
    *10月        174.2     103    174.3       5
    *11月        174.8      64      175       8
    *12月    　  175.6     117    176.3      11
    * 1月        176.3     137    177.7      16
    * 2月        176.8     704    177.8      32
    * 3月        177.8    4296    178.4     636

    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

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    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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