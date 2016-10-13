欧元债市：德国公债收益率脱离一个月高点，因央行暗示缓解市场担忧

路透伦敦10月13日 - 欧洲指标公债收益率周四从一个月高位回落，全球主要央行的最新暗示缓解了围绕可能逐步缩减货币刺激措施的担忧。

最近几日，有传闻称，欧洲央行或许会在刺激计划到期前削减资产购买计划的规模，这尤其令投资者感到担忧。

但路透周三晚间援引知情消息人士报导称，欧洲央行下周可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推迟到12月再做决定，届时还会决定这项计划3月到期后是否继续实施。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的会议记录显示，该央行可能将逐步升息，另一项路透报导显示，日本央行下月可能将下调通胀预估。

数据显示，中国经济进一步放缓，凸显投资者需要央行不要收紧政策。

根据Tradeweb，德国10年期公债收益率 跌3.6个基点至0.03%，从周三触及的一个月高位回落。

欧元区多数其他公债收益率日内下跌3-4个基点不等。

公债出售方面，爱尔兰出售10亿欧元10年期公债，意大利出售85亿欧元三种期限债券。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价