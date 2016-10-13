金属期市：期铜下跌近3%，因中国贸易数据疲弱

* 中国9月铜进口34万吨，为2015年2月来最低

* 期锌触及四周最低水准，期铜触及一个月低点

路透伦敦10月13日 - 期铜周四下跌近3%，因中国9月贸易数据显示出口急剧下滑，引发了对于中国需求的新忧虑。中国是全球最大的铜消费国。

中国9月铜进口34万吨，较上年同期下跌26.1%，较8月下跌1万吨。9月精炼铜进口减少4.1%，至139万吨。

中国9月出口同比下降10%，远低于预期，进口也意外下滑，显示中国经济企稳情况可能只是暂时的。这份令人失望的数据反映出，中国国内和海外需求都疲弱，加深了对人民币进一步贬值的担忧。

“9月中国铜市场数据很差，印证对尽管中国需求不错，但中国似乎真的在经历去库存阶段的看法。”Oxford Economics商品董事Dan Smith说，他补充说，生产强劲，在短期内不会支持铜价上涨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌2.1%，至每吨4,712美元，稍早降至一个月低位4,687美元。在该水准，期铜较9月底触及的两个月高位4,889美元低大约4%。

“在铜方面，我们预期铜价(未来三至六个月)下行的主要原因是供应过剩的情况加剧，但我们意识到，我们进入需求疲弱的季节性阶段，在这时期，库存倾向增加，价格通常下跌，”高盛在报告中写道。

中国8月精炼铜产量增加12.4%，今年迄今增加8.7%至549.8万吨。

金属价格承压，此前美元兑一篮子六种货币触及七个月高位。

周四数据显示，美国上周初请失业金人数持稳在43年低位。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。

LME期锌 跌至近四周最低2,210美元，后收跌1.1%，报2,241美元。期铅 下跌1.4%，报1,995.50美元。期镍 收跌1.3%，报10,430美元。期锡 收盘时没有成交，最后买盘报19,475美元，下跌1.8%。

期铝 没有跟随基本金属市场的跌势，收高0.5%，报1,692美元，此前触及8月18日来最高1,693.50美元。(完)

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