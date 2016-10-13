芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因低吸买盘

路透芝加哥10月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商表示，因在之前四日连续下跌后有低吸买盘。

在CBOT-11月大豆合约触及9月27日来最低水准后，市场由跌转升。

但大豆收位远低于日内高位，因对美国大豆产量将创下纪录高位的预期抑制涨势。

豆粕期货也上涨，但交投最活跃的12月合约在20日移动均线遇到阻力，限制价格升幅。

豆油期货小幅上升，但升幅受做多豆粕/作空豆油套利交易限制。

CBOT-11月大豆合约 收升10-3/4美分，报每蒲式耳9.56-1/4美元。

12月豆粕合约 收升5.8美元，报每短吨302.3美元。12月豆油合约 升0.04美分，报33.38美分。

今日CBOT大豆预估成交量为284,402口，豆粕为105,713口，豆油为99,512口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)