纽约期市：ICE期棉触及两周高位，因美元下跌和投机买盘

路透10月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四触及逾两周最高水准，因美元下跌，且在利多的全球农业供需预估报告推动棉花周三上涨逾3%后，今日有后续买盘。

“虽然在隔夜市场有一些获利了结，但买家回到市场，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。

12月棉花合约周三录得三周来最大单日涨幅，此前美国农业部下调2016/17作物年度末结转库存预估，因预期需求上升。

交易商表示，棉花进一步涨势可能受限，因市场等待周五美国农业部的周度出口销售数据。

12月期棉 收涨0.34美分，或0.49%，报每磅69.31美分，盘中交易区间为68.4-70.05美分，后者为9月27日来最高水准。

美元指数 下跌0.43%，汤森路透核心商品指数 上涨0.57%。(完)

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