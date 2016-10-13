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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 05:08 BJT

韩国数据：韩国9月进口价格跌速略低于上月

路透首尔10月14日 - 韩国央行周五发布的数据显示，韩国9月以韩元
计价的进口物价跌速略低于上月。
        
    韩国央行数据显示，9月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌7.8%
，8月经修正后同比下跌8.4%。
        
    9月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌8.3%，8月为下跌9.7%。
        
    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                    9月     8月     7月    6月　  5月
进口物价
    较上年同期(%)  -7.8    -8.4    -7.1    -4.9    -5.1
    较上月(%)      +0.1    -1.8    -2.8    +0.8    +3.5
出口物价
    较上年同期(%)  -8.3    -9.7    -7.4    -4.9    -4.0
    较上月(%)      +0.7    -1.8    -2.1    +0.1    +2.4(完)
    
    
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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