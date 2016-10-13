韩国数据：韩国9月进口价格跌速略低于上月

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月14日 - 韩国央行周五发布的数据显示，韩国9月以韩元 计价的进口物价跌速略低于上月。 韩国央行数据显示，9月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌7.8% ，8月经修正后同比下跌8.4%。 9月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌8.3%，8月为下跌9.7%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 9月 8月 7月 6月 5月 进口物价 较上年同期(%) -7.8 -8.4 -7.1 -4.9 -5.1 较上月(%) +0.1 -1.8 -2.8 +0.8 +3.5 出口物价 较上年同期(%) -8.3 -9.7 -7.4 -4.9 -4.0 较上月(%) +0.7 -1.8 -2.1 +0.1 +2.4(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。