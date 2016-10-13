加拿大股市：在触及一周低位后收高，因能源股上涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多10月13日 - 加拿大股市主要股指周四上涨，没有跟随全球股市下跌的势头，因能源股跟随油价上涨，权重的银行股也上升。
加拿大股市主要股指早盘触及一周低位，因中国贸易数据疲弱和美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在年底前升息的前景重压全球股市。
金矿跌升幅居前，因金价上涨，受助于对较广泛经济的忧虑。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高24.74点，或0.17%，报14,643.71点，盘中触及10月4日来最低14,472.78点。10大类股中有六类收涨。
能源股升0.6%。油价周四收涨，之前美国政府数据显示，上周美国柴油和汽油库存骤降，抵消了原油库存六周来首次增加带来的压力。 (完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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