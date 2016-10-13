加拿大股市：在触及一周低位后收高，因能源股上涨

路透多伦多10月13日 - 加拿大股市主要股指周四上涨，没有跟随全球股市下跌的势头，因能源股跟随油价上涨，权重的银行股也上升。

加拿大股市主要股指早盘触及一周低位，因中国贸易数据疲弱和美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在年底前升息的前景重压全球股市。

金矿跌升幅居前，因金价上涨，受助于对较广泛经济的忧虑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高24.74点，或0.17%，报14,643.71点，盘中触及10月4日来最低14,472.78点。10大类股中有六类收涨。