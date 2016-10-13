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市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 06:09 BJT

《美国重要政经日程》--10月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 农业部公布一周出口销售

1230 - 商务部公布9月零售销售

1230 - 劳工部公布9月生产者物价指数(PPI)

1400 - 商务部公布8月企业库存 (完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 龚芳)

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