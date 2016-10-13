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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         102.15    -1.47    -1.42   6146334
    京东                26.27    -0.32    -1.20  13972230
    新浪              75.41    -1.54    -2.00   1116469
    搜狐              42.26    -0.83    -1.93    204891
    网易             261.98    +0.56    +0.21   1361080
    百度             174.61    -0.80    -0.46   1698979
    
    台湾
    台湾积体电路       30.53    -0.82    -2.62   3542145
    联电                1.85    -0.03    -1.60    262108
    日月光              6.00    -0.12    -1.96    129488
    矽品精密           7.45    +0.00    +0.00    160849
    和信超媒体         2.45    +0.02    +0.82      2728
    友达                3.73    +0.04    +1.08    117286
    中华电信           34.99    -0.22    -0.62    162565
    台湾国际航电      47.98    -0.27    -0.56   1246869
    
    香港
    中国移动           60.76    -0.78    -1.27    200497
    中国联通           12.32    -0.19    -1.52     69437
    中国电信           51.14    -0.46    -0.89      5523
    中芯国际            5.83    -0.06    -1.02      8943
    电讯盈科         6.06    -0.10    -1.62      1174
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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