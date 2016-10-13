《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月13日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.15 -1.47 -1.42 6146334 京东 26.27 -0.32 -1.20 13972230 新浪 75.41 -1.54 -2.00 1116469 搜狐 42.26 -0.83 -1.93 204891 网易 261.98 +0.56 +0.21 1361080 百度 174.61 -0.80 -0.46 1698979 台湾 台湾积体电路 30.53 -0.82 -2.62 3542145 联电 1.85 -0.03 -1.60 262108 日月光 6.00 -0.12 -1.96 129488 矽品精密 7.45 +0.00 +0.00 160849 和信超媒体 2.45 +0.02 +0.82 2728 友达 3.73 +0.04 +1.08 117286 中华电信 34.99 -0.22 -0.62 162565 台湾国际航电 47.98 -0.27 -0.56 1246869 香港 中国移动 60.76 -0.78 -1.27 200497 中国联通 12.32 -0.19 -1.52 69437 中国电信 51.14 -0.46 -0.89 5523 中芯国际 5.83 -0.06 -1.02 8943 电讯盈科 6.06 -0.10 -1.62 1174 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。