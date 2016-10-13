澳新经济指标预测--10月14日-10月21日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日当周 10月14日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 49.90 10月17日当周 10月17日(一) -- 澳洲新车销售 9月 -- +0.1% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.4% 10月18日(二) 0200 新西兰公债海外持有比例 9月 -- 63.6% 10月19日(三) 暂无重要经济数据公布。 10月20日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 9月 -- 减少0.39 全职就业人数(万人) -- 增加1.15 就业参与率 -- 64.7% 失业率 -- 5.6% 10月21日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。