更新版 1-《全球汇市》美元从七个月峰值回落，因中国贸易数据疲弱

(新增文末表格) * 美元/日圆从两个半月高位回落 * 美元指数触及七个月高位后下滑 * 9月中国出口减少10%，令美元承压 路透纽约10月13日 - 美元周四从七个月高位下跌，因风险意愿回落 ，此前中国贸易数据疲弱，令预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在年 底前加息的市场感到不安。 美元指数创下一个月来最大单日百分比跌幅。 美元兑日圆和瑞郎也从逾两个月高位下跌，这两种避险货币通常在政 治或金融状况紧张时得益。 “中国经济成长大幅放缓，可能再次阻挠美国当局将货币政策正常化 的计划，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schloss berg说。 “考虑这种可能性可能为时尚早，但今日中国的消息肯定为美元进一 步向下修正奠定了基础。” 9月中国以人民币计价出口同比下降5.6%，以美元计价出口同比下降1 0%。 美元兑一篮子货币本月迄今上涨超过2%，受对美国加息的预期提振。 投资者消化美联储在12月政策会议上升息的机率为约70%，周三公布的美 联储9月会议记录巩固了这一预期。 美联储9月货币政策会议记录显示，美联储内部对升息时机的分歧还 是很大。多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“ 相对短的时间内”加息。 DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio指出，美国生产率增长 仍处在低水平，“且就业市场仍存在相当规模的闲置，美国可能陷入了低 成长期。”这应该在中长期限制美元的涨势。 纽约尾盘，美元指数 下跌0.4%，至97.538，日内稍早触及七个 月高位。 美元兑日圆 尾盘跌0.5%，至103.61日圆，此前触及7月底来最 高水准。 美元兑瑞郎也从两个半月峰值回落，尾盘报0.9863瑞郎，下跌0.4%。 欧元 盘中一度跌穿1.10美元，为7月来首次，但迅速反弹，日 内上升0.4%，至1.1052美元。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1056 1.1006 +0.45 +1.80 1.0860 美元/日圆 103.68 104.18 -0.48 -13.82 120.30 欧元/日圆 114.61 114.65 -0.03 -12.16 130.47 美元/瑞郎 0.9858 0.9905 -0.47 -1.60 1.0018 英镑/美元 1.2251 1.2206 +0.37 -16.87 1.4738 美元/加元 1.3188 1.3274 -0.65 -4.70 1.3839 美元/离岸人民币 6.7338 6.7246 +0.14 +2.52 6.5680 澳元/美元 0.7568 0.7560 +0.11 +4.03 0.7275 欧元/瑞郎 1.0901 1.0902 -0.01 +0.14 1.0886 欧元/英镑 0.9017 0.9016 +0.01 +22.40 0.7367 新西兰元/美元 0.7089 0.7060 +0.41 +3.87 0.6825 美元/挪威克朗 8.1487 8.2046 -0.68 -7.82 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0094 9.0449 -0.39 -6.16 9.6011 美元/瑞典克朗 8.7896 8.8402 -0.57 +4.06 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7171 9.7384 -0.22 +5.96 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 利棣儿/龚芳；审校 母红)