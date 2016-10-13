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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 06:59 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元从七个月峰值回落，因中国贸易数据疲弱

(新增文末表格)
    * 美元/日圆从两个半月高位回落
    * 美元指数触及七个月高位后下滑
    * 9月中国出口减少10%，令美元承压

    路透纽约10月13日 - 美元周四从七个月高位下跌，因风险意愿回落
，此前中国贸易数据疲弱，令预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在年
底前加息的市场感到不安。
    
    美元指数创下一个月来最大单日百分比跌幅。
    
    美元兑日圆和瑞郎也从逾两个月高位下跌，这两种避险货币通常在政
治或金融状况紧张时得益。
    
    “中国经济成长大幅放缓，可能再次阻挠美国当局将货币政策正常化
的计划，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schloss
berg说。
        
    “考虑这种可能性可能为时尚早，但今日中国的消息肯定为美元进一
步向下修正奠定了基础。”
    
    9月中国以人民币计价出口同比下降5.6%，以美元计价出口同比下降1
0%。
    
    美元兑一篮子货币本月迄今上涨超过2%，受对美国加息的预期提振。
投资者消化美联储在12月政策会议上升息的机率为约70%，周三公布的美
联储9月会议记录巩固了这一预期。
    
    美联储9月货币政策会议记录显示，美联储内部对升息时机的分歧还
是很大。多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“
相对短的时间内”加息。 
    
    DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio指出，美国生产率增长
仍处在低水平，“且就业市场仍存在相当规模的闲置，美国可能陷入了低
成长期。”这应该在中长期限制美元的涨势。
    
    纽约尾盘，美元指数 下跌0.4%，至97.538，日内稍早触及七个
月高位。
    
    美元兑日圆 尾盘跌0.5%，至103.61日圆，此前触及7月底来最
高水准。
    
    美元兑瑞郎也从两个半月峰值回落，尾盘报0.9863瑞郎，下跌0.4%。
    
    欧元 盘中一度跌穿1.10美元，为7月来首次，但迅速反弹，日
内上升0.4%，至1.1052美元。
   
                                 今日     上日    当日  今年以来
  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌% 
  收市价
    欧元/美元            1.1056   1.1006   +0.45   +1.80 
  1.0860
    美元/日圆            103.68   104.18   -0.48  -13.82 
  120.30
    欧元/日圆         114.61   114.65   -0.03  -12.16 
  130.47
    美元/瑞郎            0.9858   0.9905   -0.47   -1.60 
  1.0018
    英镑/美元            1.2251   1.2206   +0.37  -16.87 
  1.4738
    美元/加元            1.3188   1.3274   -0.65   -4.70 
  1.3839
    美元/离岸人民币    6.7338   6.7246   +0.14   +2.52 
  6.5680
    澳元/美元            0.7568   0.7560   +0.11   +4.03 
  0.7275
    欧元/瑞郎         1.0901   1.0902   -0.01   +0.14 
  1.0886
    欧元/英镑         0.9017   0.9016   +0.01  +22.40 
  0.7367
    新西兰元/美元        0.7089   0.7060   +0.41   +3.87 
  0.6825
    美元/挪威克朗        8.1487   8.2046   -0.68   -7.82 
  8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0094   9.0449   -0.39   -6.16 
  9.6011
    美元/瑞典克朗        8.7896   8.8402   -0.57   +4.06 
  8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7171   9.7384   -0.22   +5.96 
  9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 利棣儿/龚芳；审校 母红)

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