金砖国家：10月13日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月13日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.34%，报890.65点。
中国股市：沪综指小幅收涨，债转股概念股表现活跃
中国汇市：人民币收盘续刷逾六年新低逼近6.73元，离岸流动性再度趋紧
香港股市：恒指收跌1.6%，因中国贸易数据令人失望
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.16%，报61,118.580点，表现好于其他拉美市场，此前巴西国会投票结果加强了该国总统特梅尔能够限制公共支出和抑制债务负担的预期。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1802/16，上日收报3.1940/65。
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南非股市：触及三个半月低点，因中国出口大幅下滑引发对其经济体质的担忧。指标Top-40指数 收盘下跌2.31%，报44,005.78点；大盘综合指数 收盘下跌2.04%，报50,494.51点。
南非汇市：兰特兑美元反弹，但仍接近四周低位
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印度股市：BSE指数 盘中一度跌至7月11日来最低，因关键季度财报出炉前的谨慎情绪拖累权重股下滑，中国数据疲弱损及全球风险人气，该指数收盘下跌1.56%，报27,643.11点；NSE指数 收盘下跌1.56%，报8,573.35点，盘中一度触及8月11日来最低。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.93/66.94，周一收报66.5325/66.5425。印度市场周二和周三逢假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.8%，报987.99点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.14%，报512.87点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.02%，报63.03；卢布兑欧元 贬值0.51%，报69.72。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。