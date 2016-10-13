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市场报道 | 2016年 10月 14日 星期五 07:45 BJT

全球贵金属：10月13日SPDR黄金持仓增加0.28%，或2.67吨

路透10月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四黄金持仓量增加0.28%至961.57吨，周三为958.90吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从30,829,666.87盎司升至30,915,504.52盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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