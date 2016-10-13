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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 07:44 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月14日

* 头版头条:

--国务院办公厅近日公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，要求集中力量对P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、互联网金融领域广告等重点领域进行整治。

* 其他:

--前三季度各类策略的私募基金业绩出炉。管理期货类基金依靠上半年猛烈的行情依旧维持着冠军地位，但是地位已岌岌可危，仅第三季度就平均亏损逾10%。

--申万宏源 、中信证券 、海通证券 等21家证券公司发布9月主要财务数据。据初步统计，其中可比的19家证券公司9月实现净利润总额相比8月增长5.06%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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