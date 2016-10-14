表格：外资上周持续买超日股，日本投资者仍卖超海外债券

路透东京10月14日 - 周五出炉的资本流动数据显示，10月8日止当周外资继续买超日股。 外资10月8日止当周在日本股市买超4,303亿日圆，前一周为买超2,517亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券7,377亿日圆，前一周为卖超6,368万亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 10月2日-10月8日 +430.3 +289.6 +247.3 9月25日-10月1日 +251.7 +1,192.0 -1,896.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 10月2日-10月8日 +87.1 -737.7 -33.9 9月25日-10月1日 +362.2 -636.8 -26.4 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完)