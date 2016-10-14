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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 08:09 BJT

表格：外资上周持续买超日股，日本投资者仍卖超海外债券

路透东京10月14日 - 周五出炉的资本流动数据显示，10月8日止当周外资继续买超日股。
    
    外资10月8日止当周在日本股市买超4,303亿日圆，前一周为买超2,517亿日圆。
    
    日本投资人最近一周卖超海外债券7,377亿日圆，前一周为卖超6,368万亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                        股市           债市        货币市场
    10月2日-10月8日     +430.3         +289.6         +247.3
    9月25日-10月1日     +251.7       +1,192.0       -1,896.5           

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                        股市          债市         货币市场
    10月2日-10月8日     +87.1         -737.7          -33.9 
    9月25日-10月1日    +362.2         -636.8          -26.4                

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完)

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