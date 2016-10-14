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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 08:17 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月14日

路透10月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7567
港元 )
    
    美国股市周四下滑，道琼工业指数 收低45.26点，或0.25%，至18,098.94点，因金融股领跌且中国
经济数据疲弱，但油价尾盘反弹，限制股市日内跌幅。 
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              132.280     -0.84       16153       10.261      0.79
 中国铝业                            9.300       -0.64       12617       2.885       -0.50
 中国移动                            60.760      -1.27       200497      94.259      0.33
 中国人寿                            13.130      -1.50       122274      20.369      -0.15
 中石油                              69.350      -1.32       21699       5.379       1.11
 中石化                              73.830      -1.83       30356       5.727       1.18
 汇丰控股                            37.390      -0.77       1971944     58.005      0.44
 中电信                              51.140      -0.89       5523        3.967       -0.33
 中国联通                            12.320      -1.52       69437       9.556       -0.56
 兖州煤业                            7.510       -0.53       5645        5.825       -0.76
 华能国际                            24.900      -0.52       10326       4.829       -0.03
 南方航空                            27.970      -1.62       2319        4.339       -0.25
 东方航空                            23.350      0.82        1750        3.622       1.47
 中芯国际                            5.830       -1.02       8943        0.904       -1.69
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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