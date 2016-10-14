《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月14日

路透10月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7567 港元 ) 美国股市周四下滑，道琼工业指数 收低45.26点，或0.25%，至18,098.94点，因金融股领跌且中国 经济数据疲弱，但油价尾盘反弹，限制股市日内跌幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 132.280 -0.84 16153 10.261 0.79 中国铝业 9.300 -0.64 12617 2.885 -0.50 中国移动 60.760 -1.27 200497 94.259 0.33 中国人寿 13.130 -1.50 122274 20.369 -0.15 中石油 69.350 -1.32 21699 5.379 1.11 中石化 73.830 -1.83 30356 5.727 1.18 汇丰控股 37.390 -0.77 1971944 58.005 0.44 中电信 51.140 -0.89 5523 3.967 -0.33 中国联通 12.320 -1.52 69437 9.556 -0.56 兖州煤业 7.510 -0.53 5645 5.825 -0.76 华能国际 24.900 -0.52 10326 4.829 -0.03 南方航空 27.970 -1.62 2319 4.339 -0.25 东方航空 23.350 0.82 1750 3.622 1.47 中芯国际 5.830 -1.02 8943 0.904 -1.69 （完） (整理 梁慧仪)