《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月14日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透10月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7567 港元 ) 美国股市周四下滑，道琼工业指数 收低45.26点，或0.25%，至18,098.94点，因金融股领跌且中国 经济数据疲弱，但油价尾盘反弹，限制股市日内跌幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 132.280 -0.84 16153 10.261 0.79 中国铝业 9.300 -0.64 12617 2.885 -0.50 中国移动 60.760 -1.27 200497 94.259 0.33 中国人寿 13.130 -1.50 122274 20.369 -0.15 中石油 69.350 -1.32 21699 5.379 1.11 中石化 73.830 -1.83 30356 5.727 1.18 汇丰控股 37.390 -0.77 1971944 58.005 0.44 中电信 51.140 -0.89 5523 3.967 -0.33 中国联通 12.320 -1.52 69437 9.556 -0.56 兖州煤业 7.510 -0.53 5645 5.825 -0.76 华能国际 24.900 -0.52 10326 4.829 -0.03 南方航空 27.970 -1.62 2319 4.339 -0.25 东方航空 23.350 0.82 1750 3.622 1.47 中芯国际 5.830 -1.02 8943 0.904 -1.69 （完） (整理 梁慧仪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583