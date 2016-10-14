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亚洲 | 2016年 10月 14日 星期五 08:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月14日

**上海证券报**

--《建材工业发展规划（2016-2020年）》已经发布。《规划》提出，“十三五”将壮大建材新兴产业，并启动先进无机非金属材料培育行动。

**21世纪经济报道**

--富士康集团总裁郭台铭表示，富士康入主夏普后的发展方向之一，是联合阿里巴巴 发力“互联网＋制造业”领域，阿里巴巴将在产品系统、营销和云服务上全面配合和支持“新夏普”电视。

**人民日报**

--国资委将设央企贫困地区产业投资基金，第一期启动资金100亿元人民币左右，计划到2020年达到1,000亿元。总的要求是，基金主要用于支持贫困地区的脱贫攻坚，特别是贫困地区的产业发展，但要按照市场经济规律运作和管理。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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