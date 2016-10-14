《香港报摘》--经济日报10月14日

**头版头条**

--美国年底加息及环球增长疲弱的忧虑继续缠扰市场，美滙指数曾升穿98的7个月高位，遏抑亚洲股市。北水＂水力＂愈见疲弱，更反手沽重磅内银股，拖累港股四日急挫921点，创一个半月新低，夜期更一度跌穿23,000点关。

**其他**

--深港通投资者推介会昨在港举行，本月稍后时间将于欧洲及北美数个城市举行相关活动。港交所 行政总裁李小加称，倾向于11月中旬后某星期一开通深港通。

--政府拟于今天刊宪，公布最快明年4月推俗称＂核心基金＂的预设投资策略，市料强积金（简称MPF）受托人的减价压力将至。积金局拒评上述传闻，只重申设收费上限的预设基金将于明年面世。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘